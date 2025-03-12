- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
MGV: Vanguard Mega Cap Value ETF
MGV 환율이 오늘 0.22%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 139.13이고 고가는 139.45이었습니다.
Vanguard Mega Cap Value ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGV News
- Should Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) Be on Your Investing Radar?
- Equity Market Outlook Q4 2025 - Yes, There’s Still Room To Run
- Dividend Investing: Thinking Beyond The Vanilla Approach
- MGV: Low-Cost Large-Cap Value Has Its Place In A Portfolio (NYSEARCA:MGV)
- Value Investing In Volatile Times: Strategies For A Shifting Landscape
- Should Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) Be on Your Investing Radar?
- VTV: Is Vanguard's $200B Value ETF Right For You? (NYSEARCA:VTV)
- Q3 2025 Equity Market Outlook
- Weekly Market Pulse: The Return Of Tariff Man
- SIXA: Lots To Like About This High Active Share S&P 500 Alternative (NYSEARCA:SIXA)
- MGV: Earnings Growth, Cheap Valuations And Solid Dividends (NYSEARCA:MGV)
- Weekly Market Pulse: The Uncertainty Of Uncertainty (null:SPX)
- Who Will Benefit From Deregulation?
- Inflection Points: Rethinking Your Core
- A Stock Picker's Guide: Global Equity Market Opportunities Across A Shifting Landscape
- Is Value Investing Making A Comeback?
- Is It More Than Just Trade Tensions Weighing On The Markets?
- Weekly Market Pulse: A Discounting Mechanism
- Rebalancing Act: Rethinking Growth Vs. Value
자주 묻는 질문
오늘 MGV 주식의 가격은?
Vanguard Mega Cap Value ETF 주식은 당일 139.26에 가격이 책정되며 139.13 - 139.45 내에서 거래되고 어제의 종가는 138.96 였고 거래 볼륨은 195이었습니다. MGV의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Vanguard Mega Cap Value ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Vanguard Mega Cap Value ETF은 현재 139.26로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 9.39% 및 USD를 지켜 봅니다. MGV의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
MGV 주식을 매수하는 방법은?
Vanguard Mega Cap Value ETF의 주식을 현재 139.26의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 139.56 근처로 접수되며 195 및 -0.01%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 MGV의 업데이트를 확인해 보세요.
MGV 주식에 투자하는 방법은?
Vanguard Mega Cap Value ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 112.30 - 139.45 및 현재 가격 139.26을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 1.47% 및 12.94%를 비교합니다. MGV 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
ETF Shares 주식 최고가는?
지난해 ETF Shares의 최고가는 139.45였습니다. 112.30 - 139.45 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 138.96와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Vanguard Mega Cap Value ETF의 움직임을 살펴보세요.
ETF Shares 최저가는?
연중 ETF Shares (MGV)의 최저 가격은 112.30였습니다. 현재 139.26 및 112.30 - 139.45와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. MGV의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
MGV 주식의 분할은 언제였는지?
Vanguard Mega Cap Value ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 138.96 및 9.39%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 138.96
- 시가
- 139.28
- Bid
- 139.26
- Ask
- 139.56
- 저가
- 139.13
- 고가
- 139.45
- 볼륨
- 195
- 일일 변동
- 0.22%
- 월 변동
- 1.47%
- 6개월 변동
- 12.94%
- 년간 변동율
- 9.39%
- 활동
-
- 예측값
- -2.9%
- 훑어보기
- 2.9%
- 활동
-
- 예측값
- -0.2%
- 훑어보기
- 0.4%
- 활동
- 3.504%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.571%
- 활동
- 3.625%
- 예측값
- 훑어보기
- 3.710%