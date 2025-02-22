FiyatlarBölümler
MGEE: MGE Energy Inc

83.98 USD 0.13 (0.15%)
Sektör: Kamu hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MGEE fiyatı bugün -0.15% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 83.17 ve Yüksek fiyatı olarak 84.13 aralığında işlem gördü.

MGE Energy Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
83.17 84.13
Yıllık aralık
82.20 109.22
Önceki kapanış
84.11
Açılış
84.13
Satış
83.98
Alış
84.28
Düşük
83.17
Yüksek
84.13
Hacim
438
Günlük değişim
-0.15%
Aylık değişim
-0.66%
6 aylık değişim
-9.19%
Yıllık değişim
-7.95%
21 Eylül, Pazar