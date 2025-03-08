CotationsSections
MGEE
MGEE: MGE Energy Inc

83.98 USD 0.13 (0.15%)
Secteur: Utilitaires Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MGEE a changé de -0.15% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 83.17 et à un maximum de 84.13.

Suivez la dynamique MGE Energy Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
83.17 84.13
Range Annuel
82.20 109.22
Clôture Précédente
84.11
Ouverture
84.13
Bid
83.98
Ask
84.28
Plus Bas
83.17
Plus Haut
84.13
Volume
438
Changement quotidien
-0.15%
Changement Mensuel
-0.66%
Changement à 6 Mois
-9.19%
Changement Annuel
-7.95%
