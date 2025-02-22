Валюты / MGEE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MGEE: MGE Energy Inc
83.20 USD 1.81 (2.13%)
Сектор: Коммунальные услуги Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MGEE за сегодня изменился на -2.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 82.72, а максимальная — 85.16.
Следите за динамикой MGE Energy Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MGEE
- MGE Energy stock rating upgraded to Neutral by Ladenburg Thalmann
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Southern Company Stock Is a Smart Hold in Today's Market
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 5 Upcoming Dividend Increases Including A New Dividend King
- MGE Energy raises quarterly dividend 5.6% in 50th consecutive increase
- MGE Energy (MGEE) Q2 EPS Rises 10.6%
- MGE (MGEE) Misses Q2 Earnings Estimates
- MGE Energy stock hits 52-week low at 82.87 USD
- Consolidated Edison (ED) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- MGE (MGEE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Portland General Electric (POR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MGE Energy Issues June 2025 ’Inside View’
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- MGE Energy maintains dividend streak, sets next payout
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Dividend Kings Of The Future Continued
- Dividend Kings Of The Future
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
Дневной диапазон
82.72 85.16
Годовой диапазон
82.20 109.22
- Предыдущее закрытие
- 85.01
- Open
- 84.57
- Bid
- 83.20
- Ask
- 83.50
- Low
- 82.72
- High
- 85.16
- Объем
- 259
- Дневное изменение
- -2.13%
- Месячное изменение
- -1.59%
- 6-месячное изменение
- -10.03%
- Годовое изменение
- -8.80%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.