货币 / MGEE
MGEE: MGE Energy Inc
83.94 USD 0.74 (0.89%)
版块: 公用事业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MGEE汇率已更改0.89%。当日，交易品种以低点82.84和高点84.76进行交易。
关注MGE Energy Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MGEE新闻
- MGE Energy stock rating upgraded to Neutral by Ladenburg Thalmann
- Dividend Kings: 2 Ideal Buys In 25 “Safer” Of 56 September Dogs
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Southern Company Stock Is a Smart Hold in Today's Market
- Hawaiian Electric: Too Difficult - Maintain Strong Sell (NYSE:HE)
- McDonald’s And Microsoft Stock Among 12 Companies Announce Annual Increases In September
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 5 Upcoming Dividend Increases Including A New Dividend King
- MGE Energy raises quarterly dividend 5.6% in 50th consecutive increase
- MGE Energy (MGEE) Q2 EPS Rises 10.6%
- MGE (MGEE) Misses Q2 Earnings Estimates
- MGE Energy stock hits 52-week low at 82.87 USD
- Consolidated Edison (ED) Earnings Expected to Grow: What to Know Ahead of Next Week's Release
- MGE (MGEE) Earnings Expected to Grow: Should You Buy?
- Portland General Electric (POR) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- MGE Energy Issues June 2025 ’Inside View’
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of May 25
- MGE Energy maintains dividend streak, sets next payout
- MGE Energy (MGEE): This Small Utility Looks Substantially Overvalued
- Dividend Kings Of The Future Continued
- Dividend Kings Of The Future
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of March 9
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of February 23
日范围
82.84 84.76
年范围
82.20 109.22
- 前一天收盘价
- 83.20
- 开盘价
- 83.70
- 卖价
- 83.94
- 买价
- 84.24
- 最低价
- 82.84
- 最高价
- 84.76
- 交易量
- 43
- 日变化
- 0.89%
- 月变化
- -0.71%
- 6个月变化
- -9.23%
- 年变化
- -7.99%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值