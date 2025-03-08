KurseKategorien
Währungen / MGEE
Zurück zum Aktien

MGEE: MGE Energy Inc

84.11 USD 0.51 (0.61%)
Sektor: Versorgungsunternehmen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MGEE hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 82.70 bis zu einem Hoch von 84.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die MGE Energy Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MGEE News

Tagesspanne
82.70 84.52
Jahresspanne
82.20 109.22
Vorheriger Schlusskurs
83.60
Eröffnung
83.53
Bid
84.11
Ask
84.41
Tief
82.70
Hoch
84.52
Volumen
312
Tagesänderung
0.61%
Monatsänderung
-0.51%
6-Monatsänderung
-9.05%
Jahresänderung
-7.80%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K