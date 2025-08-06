Dövizler / MET
MET: MetLife Inc
79.17 USD 0.11 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MET fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.88 ve Yüksek fiyatı olarak 79.43 aralığında işlem gördü.
MetLife Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MET haberleri
- MetLife adil değere yaklaşıyor ve faiz indirimleri baskı yaratacak
- MetLife nears fair value and rate cuts to add pressure
- Piper Sandler, MetLife hisselerini adil değere yaklaşması nedeniyle düşürdü
- MetLife stock downgraded by Piper Sandler as shares near fair value
- MetLife hissedarlarını istenmeyen mini-ihale teklifi konusunda uyarıyor
- MetLife warns shareholders about unsolicited mini-tender offer
- SPK, üç fonun kuruluşuna izin verdi
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- MetLife stock price target lowered to $82 from $90 at BMO Capital
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- MetLife stock price target lowered to $108 at Evercore ISI on mixed outlook
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- Earnings call transcript: MetLife’s Q2 2025 sees earnings miss, stock dips
- MetLife Q2 Earnings Lag Estimates on Soft MetLife Holdings Unit
- MetLife Q2 2025 slides: Adjusted earnings hit $2.02 per share despite investment headwinds
- MetLife (MET) Q2 EPS Falls 11%
- MetLife’s profit falls on less favorable underwriting margins
Günlük aralık
77.88 79.43
Yıllık aralık
65.21 89.02
- Önceki kapanış
- 79.06
- Açılış
- 78.82
- Satış
- 79.17
- Alış
- 79.47
- Düşük
- 77.88
- Yüksek
- 79.43
- Hacim
- 5.694 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- -1.96%
- 6 aylık değişim
- -1.35%
- Yıllık değişim
- -3.86%
21 Eylül, Pazar