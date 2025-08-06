FiyatlarBölümler
MET: MetLife Inc

79.17 USD 0.11 (0.14%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MET fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 77.88 ve Yüksek fiyatı olarak 79.43 aralığında işlem gördü.

MetLife Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
77.88 79.43
Yıllık aralık
65.21 89.02
Önceki kapanış
79.06
Açılış
78.82
Satış
79.17
Alış
79.47
Düşük
77.88
Yüksek
79.43
Hacim
5.694 K
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
-1.96%
6 aylık değişim
-1.35%
Yıllık değişim
-3.86%
21 Eylül, Pazar