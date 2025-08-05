Валюты / MET
MET: MetLife Inc
78.73 USD 1.75 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MET за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.58, а максимальная — 80.90.
Следите за динамикой MetLife Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MET
Дневной диапазон
78.58 80.90
Годовой диапазон
65.21 89.02
- Предыдущее закрытие
- 80.48
- Open
- 80.61
- Bid
- 78.73
- Ask
- 79.03
- Low
- 78.58
- High
- 80.90
- Объем
- 7.149 K
- Дневное изменение
- -2.17%
- Месячное изменение
- -2.50%
- 6-месячное изменение
- -1.89%
- Годовое изменение
- -4.40%
