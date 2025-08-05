КотировкиРазделы
MET: MetLife Inc

78.73 USD 1.75 (2.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MET за сегодня изменился на -2.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 78.58, а максимальная — 80.90.

Следите за динамикой MetLife Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MET

Дневной диапазон
78.58 80.90
Годовой диапазон
65.21 89.02
Предыдущее закрытие
80.48
Open
80.61
Bid
78.73
Ask
79.03
Low
78.58
High
80.90
Объем
7.149 K
Дневное изменение
-2.17%
Месячное изменение
-2.50%
6-месячное изменение
-1.89%
Годовое изменение
-4.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.