Moedas / MET
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MET: MetLife Inc
78.69 USD 0.04 (0.05%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MET para hoje mudou para -0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 78.33 e o mais alto foi 79.71.
Veja a dinâmica do par de moedas MetLife Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MET Notícias
- MetLife alerta acionistas sobre oferta pública de aquisição não solicitada
- MetLife warns shareholders about unsolicited mini-tender offer
- Apresentação do 3º tri 2025 da Adobe: Receita recorde de US$ 5,99 bilhões com ARR influenciado por IA ultrapassando US$ 5 bilhões
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- MetLife stock price target lowered to $82 from $90 at BMO Capital
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- MetLife stock price target lowered to $108 at Evercore ISI on mixed outlook
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- Earnings call transcript: MetLife’s Q2 2025 sees earnings miss, stock dips
- MetLife Q2 Earnings Lag Estimates on Soft MetLife Holdings Unit
- MetLife Q2 2025 slides: Adjusted earnings hit $2.02 per share despite investment headwinds
- MetLife (MET) Q2 EPS Falls 11%
- MetLife’s profit falls on less favorable underwriting margins
- Compared to Estimates, MetLife (MET) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MetLife (MET) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- MetLife shares tumble as Q2 earnings miss estimates
- Morning Bid: When the chips are down
Faixa diária
78.33 79.71
Faixa anual
65.21 89.02
- Fechamento anterior
- 78.73
- Open
- 79.05
- Bid
- 78.69
- Ask
- 78.99
- Low
- 78.33
- High
- 79.71
- Volume
- 6.552 K
- Mudança diária
- -0.05%
- Mudança mensal
- -2.55%
- Mudança de 6 meses
- -1.94%
- Mudança anual
- -4.44%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh