Währungen / MET
MET: MetLife Inc
79.06 USD 0.37 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MET hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.60 bis zu einem Hoch von 79.73 gehandelt.
Verfolgen Sie die MetLife Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MET News
- MetLife-Aktie von Piper Sandler herabgestuft: Fair Value in Reichweite
- MetLife stock downgraded by Piper Sandler as shares near fair value
- MetLife warnt Aktionäre vor Mini-Tender-Angebot weit unter Marktwert
- MetLife warns shareholders about unsolicited mini-tender offer
- Adobe Q3 2025: Rekordumsatz von 5,99 Mrd. USD – KI-gestützte jährlich wiederkehrende Umsätze über 5 Mrd. USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- MetLife stock price target lowered to $82 from $90 at BMO Capital
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- MetLife stock price target lowered to $108 at Evercore ISI on mixed outlook
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- Earnings call transcript: MetLife’s Q2 2025 sees earnings miss, stock dips
- MetLife Q2 Earnings Lag Estimates on Soft MetLife Holdings Unit
- MetLife Q2 2025 slides: Adjusted earnings hit $2.02 per share despite investment headwinds
- MetLife (MET) Q2 EPS Falls 11%
- MetLife’s profit falls on less favorable underwriting margins
- Compared to Estimates, MetLife (MET) Q2 Earnings: A Look at Key Metrics
- MetLife (MET) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
Tagesspanne
78.60 79.73
Jahresspanne
65.21 89.02
- Vorheriger Schlusskurs
- 78.69
- Eröffnung
- 78.72
- Bid
- 79.06
- Ask
- 79.36
- Tief
- 78.60
- Hoch
- 79.73
- Volumen
- 3.943 K
- Tagesänderung
- 0.47%
- Monatsänderung
- -2.09%
- 6-Monatsänderung
- -1.48%
- Jahresänderung
- -4.00%
