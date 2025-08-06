KurseKategorien
MET: MetLife Inc

79.06 USD 0.37 (0.47%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MET hat sich für heute um 0.47% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 78.60 bis zu einem Hoch von 79.73 gehandelt.

Verfolgen Sie die MetLife Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

MET News

Tagesspanne
78.60 79.73
Jahresspanne
65.21 89.02
Vorheriger Schlusskurs
78.69
Eröffnung
78.72
Bid
79.06
Ask
79.36
Tief
78.60
Hoch
79.73
Volumen
3.943 K
Tagesänderung
0.47%
Monatsänderung
-2.09%
6-Monatsänderung
-1.48%
Jahresänderung
-4.00%
