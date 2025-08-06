Devises / MET
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
MET: MetLife Inc
79.17 USD 0.11 (0.14%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MET a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 77.88 et à un maximum de 79.43.
Suivez la dynamique MetLife Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MET Nouvelles
- Le titre de Brighthouse Financial s’envole suite aux discussions d’acquisition avec Aquarian
- MetLife proche de sa juste valeur, les baisses de taux ajouteront de la pression
- MetLife nears fair value and rate cuts to add pressure
- L’action MetLife dégradée par Piper Sandler alors qu’elle approche sa juste valeur
- MetLife stock downgraded by Piper Sandler as shares near fair value
- MetLife met en garde les actionnaires contre une offre publique d’achat partielle non sollicitée
- MetLife warns shareholders about unsolicited mini-tender offer
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- MET Adds Cancer Support Benefit to Upgrade Critical Illness Plan
- Berkshire Boosts Mitsubishi Stake, Increases Investment in Japan
- Why Berkshire Hathaway is Expanding Its Investments in Japan?
- U.S. Life Insurance Q2'25 Earnings Recap: AI, New 401(k) Options, Strategic Moves
- Tracking Ray Dalio’s Bridgewater Associates 13F Portfolio – Q2 2025 Update (NASDAQ:ALLW)
- 100 Sustainable Dividend Dogs: 47 “Safer”, 3 Ideal August Buys, And 7 To Watch
- Are You Benefitting from the Wave of Share Buybacks?
- MetLife stock price target lowered to $82 from $90 at BMO Capital
- Wolfe Research outlines four potential scenarios for the U.S. economy
- MetLife stock price target lowered to $108 at Evercore ISI on mixed outlook
- Is Manulife Still A 'Buy' Following Its Q2 2025 Earnings? (NYSE:MFC)
- Earnings call transcript: MetLife’s Q2 2025 sees earnings miss, stock dips
- MetLife Q2 Earnings Lag Estimates on Soft MetLife Holdings Unit
- MetLife Q2 2025 slides: Adjusted earnings hit $2.02 per share despite investment headwinds
- MetLife (MET) Q2 EPS Falls 11%
- MetLife’s profit falls on less favorable underwriting margins
Range quotidien
77.88 79.43
Range Annuel
65.21 89.02
- Clôture Précédente
- 79.06
- Ouverture
- 78.82
- Bid
- 79.17
- Ask
- 79.47
- Plus Bas
- 77.88
- Plus Haut
- 79.43
- Volume
- 5.694 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- -1.96%
- Changement à 6 Mois
- -1.35%
- Changement Annuel
- -3.86%
20 septembre, samedi