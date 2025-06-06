KotasyonBölümler
Dövizler / MEDI
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

MEDI fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.69 ve Yüksek fiyatı olarak 29.79 aralığında işlem gördü.

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDI haberleri

Sıkça sorulan sorular

MEDI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi 29.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.69 - 29.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. MEDI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi şu anda 29.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.12% ve USD değerlerini izler. MEDI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MEDI hisse senedi nasıl alınır?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisselerini şu anki 29.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.79 ve Ask 30.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MEDI fiyat hareketlerini takip edin.

MEDI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.86 - 30.80 ve mevcut fiyatı 29.79 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.79 veya Ask 30.09 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.55% ve 6 aylık değişim oranı 17.15% değerlerini karşılaştırır. MEDI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Harbor Health Care ETF hisse senedi yıllık olarak 30.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.86 - 30.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF performansını takip edin.

Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Harbor Health Care ETF (MEDI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.86 - 30.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MEDI fiyat hareketlerini izleyin.

MEDI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.84 ve yıllık değişim oranı 12.12% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
29.69 29.79
Yıllık aralık
21.86 30.80
Önceki kapanış
29.84
Açılış
29.69
Satış
29.79
Alış
30.09
Düşük
29.69
Yüksek
29.79
Hacim
9
Günlük değişim
-0.17%
Aylık değişim
2.55%
6 aylık değişim
17.15%
Yıllık değişim
12.12%
24 Ekim, Cuma
12:30
USD
TÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Yıllık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
Çekirdek TÜFE (Mevsimsel Olarak Ayarlanmamış) (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
Önceki
12:30
USD
TÜFE
Açıklanan
Beklenti
Önceki
14:00
USD
Yeni Konut Satışları
Açıklanan
Beklenti
0.694 M
Önceki
0.800 M
14:00
USD
Yeni Konut Satışları (Aylık)
Açıklanan
Beklenti
-1.0%
Önceki
20.5%
14:00
USD
Michigan Tüketici Görüşü
Açıklanan
Beklenti
55.0
Önceki
55.0
14:00
USD
Michigan Tüketici Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
51.2
Önceki
51.2
14:00
USD
Michigan Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
4.6%
Önceki
4.6%
14:00
USD
Michigan 5 Yıllık Enflasyon Beklentileri
Açıklanan
Beklenti
3.7%
Önceki
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes ABD Petrol Rig Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
418
17:00
USD
Baker Hughes ABD Sondaj Kuyusu Sayısı
Açıklanan
Beklenti
Önceki
548
19:30
USD
CFTC Altın Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Ham Petrol Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC S&P 500 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Ticari Olmayan Net Pozisyonlar
Açıklanan
Beklenti
Önceki