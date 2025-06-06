- Genel bakış
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
MEDI fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 29.69 ve Yüksek fiyatı olarak 29.79 aralığında işlem gördü.
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
MEDI haberleri
Sıkça sorulan sorular
MEDI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi 29.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.69 - 29.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. MEDI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi temettü ödüyor mu?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi şu anda 29.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.12% ve USD değerlerini izler. MEDI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MEDI hisse senedi nasıl alınır?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisselerini şu anki 29.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.79 ve Ask 30.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MEDI fiyat hareketlerini takip edin.
MEDI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.86 - 30.80 ve mevcut fiyatı 29.79 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.79 veya Ask 30.09 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.55% ve 6 aylık değişim oranı 17.15% değerlerini karşılaştırır. MEDI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Harbor Health Care ETF hisse senedi yıllık olarak 30.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.86 - 30.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF performansını takip edin.
Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Harbor Health Care ETF (MEDI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.86 - 30.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MEDI fiyat hareketlerini izleyin.
MEDI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 29.84 ve yıllık değişim oranı 12.12% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 29.84
- Açılış
- 29.69
- Satış
- 29.79
- Alış
- 30.09
- Düşük
- 29.69
- Yüksek
- 29.79
- Hacim
- 9
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 2.55%
- 6 aylık değişim
- 17.15%
- Yıllık değişim
- 12.12%
