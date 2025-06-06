MEDI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi 29.79 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 29.69 - 29.79 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 29.84 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 9 değerine ulaştı. MEDI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi temettü ödüyor mu? Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedi şu anda 29.79 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 12.12% ve USD değerlerini izler. MEDI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MEDI hisse senedi nasıl alınır? Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisselerini şu anki 29.79 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 29.79 ve Ask 30.09 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 9 ve günlük değişim oranı 0.34% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MEDI fiyat hareketlerini takip edin.

MEDI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.86 - 30.80 ve mevcut fiyatı 29.79 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 29.79 veya Ask 30.09 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 2.55% ve 6 aylık değişim oranı 17.15% değerlerini karşılaştırır. MEDI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Harbor Health Care ETF hisse senedi yıllık olarak 30.80 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.86 - 30.80). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 29.84 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF performansını takip edin.

Harbor Health Care ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Harbor Health Care ETF (MEDI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.86 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 29.79 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.86 - 30.80 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MEDI fiyat hareketlerini izleyin.