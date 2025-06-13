KurseKategorien
Währungen / MEDI
Zurück zum Aktien

MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.95 USD 0.16 (0.54%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MEDI hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.94 bis zu einem Hoch von 30.01 gehandelt.

Verfolgen Sie die Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDI News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von MEDI heute?

Die Aktie von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) notiert heute bei 29.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.94 - 30.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.79 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von MEDI zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie MEDI Dividenden?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF wird derzeit mit 29.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MEDI zu verfolgen.

Wie kaufe ich MEDI-Aktien?

Sie können Aktien von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) zum aktuellen Kurs von 29.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.95 oder 30.25 platziert, während 4 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MEDI auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in MEDI-Aktien?

Bei einer Investition in Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF müssen die jährliche Spanne 21.86 - 30.80 und der aktuelle Kurs 29.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.10% und 17.77%, bevor sie Orders zu 29.95 oder 30.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MEDI.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Harbor Health Care ETF?

Der höchste Kurs von Harbor Health Care ETF (MEDI) im vergangenen Jahr lag bei 30.80. Innerhalb von 21.86 - 30.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Harbor Health Care ETF?

Der niedrigste Kurs von Harbor Health Care ETF (MEDI) im Laufe des Jahres betrug 21.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.95 und der Spanne 21.86 - 30.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MEDI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von MEDI statt?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.79 und 12.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
29.94 30.01
Jahresspanne
21.86 30.80
Vorheriger Schlusskurs
29.79
Eröffnung
30.01
Bid
29.95
Ask
30.25
Tief
29.94
Hoch
30.01
Volumen
4
Tagesänderung
0.54%
Monatsänderung
3.10%
6-Monatsänderung
17.77%
Jahresänderung
12.72%
25 Oktober, Samstag