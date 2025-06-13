- Übersicht
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
Der Wechselkurs von MEDI hat sich für heute um 0.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.94 bis zu einem Hoch von 30.01 gehandelt.
Verfolgen Sie die Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
MEDI News
- Medistim Q3 2025: Umsatz steigt um 25,7 %, EBIT legt um 27,1 % zu
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Medistim-Aktie legt nach starkem Umsatzwachstum im dritten Quartal 2025 zu
- Earnings call transcript: Medistim’s Q3 2025 results show strong growth
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MEDI heute?
Die Aktie von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) notiert heute bei 29.95. Sie wird innerhalb einer Spanne von 29.94 - 30.01 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 29.79 und das Handelsvolumen erreichte 4. Das Live-Chart von MEDI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MEDI Dividenden?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF wird derzeit mit 29.95 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 12.72% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MEDI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MEDI-Aktien?
Sie können Aktien von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) zum aktuellen Kurs von 29.95 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 29.95 oder 30.25 platziert, während 4 und -0.20% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MEDI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MEDI-Aktien?
Bei einer Investition in Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF müssen die jährliche Spanne 21.86 - 30.80 und der aktuelle Kurs 29.95 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.10% und 17.77%, bevor sie Orders zu 29.95 oder 30.25 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MEDI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Harbor Health Care ETF?
Der höchste Kurs von Harbor Health Care ETF (MEDI) im vergangenen Jahr lag bei 30.80. Innerhalb von 21.86 - 30.80 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 29.79 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Harbor Health Care ETF?
Der niedrigste Kurs von Harbor Health Care ETF (MEDI) im Laufe des Jahres betrug 21.86. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 29.95 und der Spanne 21.86 - 30.80 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MEDI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MEDI statt?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 29.79 und 12.72% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.79
- Eröffnung
- 30.01
- Bid
- 29.95
- Ask
- 30.25
- Tief
- 29.94
- Hoch
- 30.01
- Volumen
- 4
- Tagesänderung
- 0.54%
- Monatsänderung
- 3.10%
- 6-Monatsänderung
- 17.77%
- Jahresänderung
- 12.72%