MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
MEDI 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 29.69이고 고가는 29.79이었습니다.
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MEDI News
- Medistim, 3분기 매출 25.7% 급증, EBIT 27.1% 증가
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
자주 묻는 질문
오늘 MEDI 주식의 가격은?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF 주식은 당일 29.79에 가격이 책정되며 29.69 - 29.79 내에서 거래되고 어제의 종가는 29.84 였고 거래 볼륨은 9이었습니다. MEDI의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF은 현재 29.79로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 12.12% 및 USD를 지켜 봅니다. MEDI의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.
MEDI 주식을 매수하는 방법은?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF의 주식을 현재 29.79의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 30.09 근처로 접수되며 9 및 0.34%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 MEDI의 업데이트를 확인해 보세요.
MEDI 주식에 투자하는 방법은?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF에 대한 투자시에는 연간 변동폭 21.86 - 30.80 및 현재 가격 29.79을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 2.55% 및 17.15%를 비교합니다. MEDI 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.
Harbor Health Care ETF 주식 최고가는?
지난해 Harbor Health Care ETF의 최고가는 30.80였습니다. 21.86 - 30.80 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 29.84와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF의 움직임을 살펴보세요.
Harbor Health Care ETF 최저가는?
연중 Harbor Health Care ETF (MEDI)의 최저 가격은 21.86였습니다. 현재 29.79 및 21.86 - 30.80와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. MEDI의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.
MEDI 주식의 분할은 언제였는지?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 29.84 및 12.12%에서 볼 수 있습니다.
- 이전 종가
- 29.84
- 시가
- 29.69
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- 저가
- 29.69
- 고가
- 29.79
- 볼륨
- 9
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 2.55%
- 6개월 변동
- 17.15%
- 년간 변동율
- 12.12%
