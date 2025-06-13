- 概要
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
MEDIの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり29.94の安値と30.01の高値で取引されました。
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
MEDI News
- メディスティム2025年第3四半期決算発表：売上高25.7%増、EBIT27.1%増
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- メディスティムの2025年第3四半期決算：力強い成長を示す業績
- Earnings call transcript: Medistim’s Q3 2025 results show strong growth
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
よくあるご質問
MEDI株の現在の価格は？
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株価は本日29.95です。29.94 - 30.01内で取引され、前日の終値は29.79、取引量は4に達しました。MEDIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株は配当を出しますか？
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの現在の価格は29.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.72%やUSDにも注目します。MEDIの動きはライブチャートで確認できます。
MEDI株を買う方法は？
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株は現在29.95で購入可能です。注文は通常29.95または30.25付近で行われ、4や-0.20%が市場の動きを示します。MEDIの最新情報はライブチャートで確認できます。
MEDI株に投資する方法は？
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFへの投資では、年間の値幅21.86 - 30.80と現在の29.95を考慮します。注文は多くの場合29.95や30.25で行われる前に、3.10%や17.77%と比較されます。MEDIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Harbor Health Care ETFの株の最高値は？
Harbor Health Care ETFの過去1年の最高値は30.80でした。21.86 - 30.80内で株価は大きく変動し、29.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Harbor Health Care ETFの株の最低値は？
Harbor Health Care ETF(MEDI)の年間最安値は21.86でした。現在の29.95や21.86 - 30.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MEDIの動きはライブチャートで確認できます。
MEDIの株式分割はいつ行われましたか？
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.79、12.72%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 29.79
- 始値
- 30.01
- 買値
- 29.95
- 買値
- 30.25
- 安値
- 29.94
- 高値
- 30.01
- 出来高
- 4
- 1日の変化
- 0.54%
- 1ヶ月の変化
- 3.10%
- 6ヶ月の変化
- 17.77%
- 1年の変化
- 12.72%