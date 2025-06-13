クォートセクション
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.95 USD 0.16 (0.54%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MEDIの今日の為替レートは、0.54%変化しました。日中、通貨は1あたり29.94の安値と30.01の高値で取引されました。

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

よくあるご質問

MEDI株の現在の価格は？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株価は本日29.95です。29.94 - 30.01内で取引され、前日の終値は29.79、取引量は4に達しました。MEDIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株は配当を出しますか？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの現在の価格は29.95です。配当方針は会社によりますが、投資家は12.72%やUSDにも注目します。MEDIの動きはライブチャートで確認できます。

MEDI株を買う方法は？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFの株は現在29.95で購入可能です。注文は通常29.95または30.25付近で行われ、4や-0.20%が市場の動きを示します。MEDIの最新情報はライブチャートで確認できます。

MEDI株に投資する方法は？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFへの投資では、年間の値幅21.86 - 30.80と現在の29.95を考慮します。注文は多くの場合29.95や30.25で行われる前に、3.10%や17.77%と比較されます。MEDIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Harbor Health Care ETFの株の最高値は？

Harbor Health Care ETFの過去1年の最高値は30.80でした。21.86 - 30.80内で株価は大きく変動し、29.79と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Harbor Health Care ETFの株の最低値は？

Harbor Health Care ETF(MEDI)の年間最安値は21.86でした。現在の29.95や21.86 - 30.80と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MEDIの動きはライブチャートで確認できます。

MEDIの株式分割はいつ行われましたか？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、29.79、12.72%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
29.94 30.01
1年のレンジ
21.86 30.80
以前の終値
29.79
始値
30.01
買値
29.95
買値
30.25
安値
29.94
高値
30.01
出来高
4
1日の変化
0.54%
1ヶ月の変化
3.10%
6ヶ月の変化
17.77%
1年の変化
12.72%
25 10月, 土曜日