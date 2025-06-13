QuotazioniSezioni
Valute / MEDI
Tornare a Azioni

MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MEDI ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.69 e ad un massimo di 29.79.

Segui le dinamiche di Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDI News

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni MEDI oggi?

Oggi le azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF sono prezzate a 29.79. Viene scambiato all'interno di 29.69 - 29.79, la chiusura di ieri è stata 29.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MEDI mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF pagano dividendi?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF è attualmente valutato a 29.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MEDI.

Come acquistare azioni MEDI?

Puoi acquistare azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF al prezzo attuale di 29.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.79 o 30.09, mentre 9 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MEDI sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni MEDI?

Investire in Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.86 - 30.80 e il prezzo attuale 29.79. Molti confrontano 2.55% e 17.15% prima di effettuare ordini su 29.79 o 30.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MEDI con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Harbor Health Care ETF?

Il prezzo massimo di Harbor Health Care ETF nell'ultimo anno è stato 30.80. All'interno di 21.86 - 30.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Harbor Health Care ETF?

Il prezzo più basso di Harbor Health Care ETF (MEDI) nel corso dell'anno è stato 21.86. Confrontandolo con gli attuali 29.79 e 21.86 - 30.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MEDI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MEDI?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.84 e 12.12%.

Intervallo Giornaliero
29.69 29.79
Intervallo Annuale
21.86 30.80
Chiusura Precedente
29.84
Apertura
29.69
Bid
29.79
Ask
30.09
Minimo
29.69
Massimo
29.79
Volume
9
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
2.55%
Variazione Semestrale
17.15%
Variazione Annuale
12.12%
24 ottobre, venerdì
12:30
USD
IPC m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC Core m/m
Agire
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core a/a
Agire
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC Core non destagionalizzato m/m
Agire
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC
Agire
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Vendita di Nuove Case
Agire
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Nuove Vendite Domestiche m/m
Agire
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Michigan Consumer Sentiment
Agire
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
Aspettative dei consumatori del Michigan
Agire
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
Aspettative di inflazione del Michigan
Agire
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
Michigan Aspettative di inflazione a 5 anni
Agire
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes CONTEGGIO DELLE PIATTAFORME PETROLIFERE STATUNITENSI
Agire
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes US Total Rig Count
Agire
Fcst
Prev
548
19:30
USD
CFTC Oro Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Greggio Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Posizioni Nette Non Commerciali
Agire
Fcst
Prev