MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
Il tasso di cambio MEDI ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.69 e ad un massimo di 29.79.
Segui le dinamiche di Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
MEDI News
- Presentazione del terzo trimestre 2025 di Medistim: Ricavi in aumento del 25,7%
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Trascrizione della relazione sugli utili: i risultati del terzo trimestre 2025 di Medistim mostrano una forte crescita
- Earnings call transcript: Medistim’s Q3 2025 results show strong growth
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MEDI oggi?
Oggi le azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF sono prezzate a 29.79. Viene scambiato all'interno di 29.69 - 29.79, la chiusura di ieri è stata 29.84 e il volume degli scambi ha raggiunto 9. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MEDI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF pagano dividendi?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF è attualmente valutato a 29.79. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 12.12% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MEDI.
Come acquistare azioni MEDI?
Puoi acquistare azioni Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF al prezzo attuale di 29.79. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 29.79 o 30.09, mentre 9 e 0.34% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MEDI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MEDI?
Investire in Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.86 - 30.80 e il prezzo attuale 29.79. Molti confrontano 2.55% e 17.15% prima di effettuare ordini su 29.79 o 30.09. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MEDI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Harbor Health Care ETF?
Il prezzo massimo di Harbor Health Care ETF nell'ultimo anno è stato 30.80. All'interno di 21.86 - 30.80, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 29.84 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Harbor Health Care ETF?
Il prezzo più basso di Harbor Health Care ETF (MEDI) nel corso dell'anno è stato 21.86. Confrontandolo con gli attuali 29.79 e 21.86 - 30.80 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MEDI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MEDI?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 29.84 e 12.12%.
- Chiusura Precedente
- 29.84
- Apertura
- 29.69
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Minimo
- 29.69
- Massimo
- 29.79
- Volume
- 9
- Variazione giornaliera
- -0.17%
- Variazione Mensile
- 2.55%
- Variazione Semestrale
- 17.15%
- Variazione Annuale
- 12.12%
