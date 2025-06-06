- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
Курс MEDI за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.69, а максимальная — 29.79.
Следите за динамикой Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MEDI
- Доход Medistim в 3 квартале 2025 вырос на 25,7%, EBIT на 27,1%
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.35%
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.11%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 1.47%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.59%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.71%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.44%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 1.93%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.05%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.74%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.38%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.11%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.76%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.51%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 1.15%
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MEDI сегодня?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах 29.69 - 29.79, вчерашнее закрытие составило 29.84, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEDI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.12% и USD. Отслеживайте движения MEDI на графике в реальном времени.
Как купить акции MEDI?
Вы можете купить акции Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 9 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEDI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MEDI?
Инвестирование в Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 21.86 - 30.80 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 2.55% и 17.15% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены MEDI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Harbor Health Care ETF?
Самая высокая цена Harbor Health Care ETF (MEDI) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 21.86 - 30.80, сравнение с 29.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Harbor Health Care ETF?
Самая низкая цена Harbor Health Care ETF (MEDI) за год составила 21.86. Сравнение с текущими 29.79 и 21.86 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MEDI?
В прошлом Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.84 и 12.12% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 29.84
- Open
- 29.69
- Bid
- 29.79
- Ask
- 30.09
- Low
- 29.69
- High
- 29.79
- Объем
- 9
- Дневное изменение
- -0.17%
- Месячное изменение
- 2.55%
- 6-месячное изменение
- 17.15%
- Годовое изменение
- 12.12%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- 0.694 млн
- Пред.
- 0.800 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -1.0%
- Пред.
- 20.5%
- Акт.
-
- Прог.
- 55.0
- Пред.
- 55.0
- Акт.
-
- Прог.
- 51.2
- Пред.
- 51.2
- Акт.
-
- Прог.
- 4.6%
- Пред.
- 4.6%
- Акт.
-
- Прог.
- 3.7%
- Пред.
- 3.7%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 418
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 548
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.