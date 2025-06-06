КотировкиРазделы
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MEDI за сегодня изменился на -0.17%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.69, а максимальная — 29.79.

Следите за динамикой Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MEDI сегодня?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) сегодня оценивается на уровне 29.79. Инструмент торгуется в пределах 29.69 - 29.79, вчерашнее закрытие составило 29.84, а торговый объем достиг 9. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MEDI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF в настоящее время оценивается в 29.79. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 12.12% и USD. Отслеживайте движения MEDI на графике в реальном времени.

Как купить акции MEDI?

Вы можете купить акции Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) по текущей цене 29.79. Ордера обычно размещаются около 29.79 или 30.09, тогда как 9 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MEDI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MEDI?

Инвестирование в Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF предполагает учет годового диапазона 21.86 - 30.80 и текущей цены 29.79. Многие сравнивают 2.55% и 17.15% перед размещением ордеров на 29.79 или 30.09. Изучайте ежедневные изменения цены MEDI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Harbor Health Care ETF?

Самая высокая цена Harbor Health Care ETF (MEDI) за последний год составила 30.80. Акции заметно колебались в пределах 21.86 - 30.80, сравнение с 29.84 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Harbor Health Care ETF?

Самая низкая цена Harbor Health Care ETF (MEDI) за год составила 21.86. Сравнение с текущими 29.79 и 21.86 - 30.80 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MEDI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MEDI?

В прошлом Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 29.84 и 12.12% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
29.69 29.79
Годовой диапазон
21.86 30.80
Предыдущее закрытие
29.84
Open
29.69
Bid
29.79
Ask
30.09
Low
29.69
High
29.79
Объем
9
Дневное изменение
-0.17%
Месячное изменение
2.55%
6-месячное изменение
17.15%
Годовое изменение
12.12%
