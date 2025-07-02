CotizacionesSecciones
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.95 USD 0.16 (0.54%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MEDI de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.94, mientras que el máximo ha alcanzado 30.01.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el precio de las acciones de MEDI hoy?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) se evalúa hoy en 29.95. El instrumento se negocia dentro de 29.94 - 30.01; el cierre de ayer ha sido 29.79 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MEDI en tiempo real.

¿Se pagan dividendos en acciones de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF se evalúa actualmente en 29.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.72% y USD. Monitoree los movimientos de MEDI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo comprar acciones de MEDI?

Puede comprar acciones de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) al precio actual de 29.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.95 o 30.25, mientras que 4 y -0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MEDI en el gráfico en tiempo real.

¿Cómo invertir en acciones de MEDI?

Invertir en Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.86 - 30.80 y el precio actual 29.95. Muchos comparan 3.10% y 17.77% antes de colocar órdenes en 29.95 o 30.25. Estudie los cambios diarios de precios de MEDI en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Harbor Health Care ETF?

El precio más alto de Harbor Health Care ETF (MEDI) en el último año ha sido 30.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.86 - 30.80, una comparación con 29.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF en el gráfico en tiempo real.

¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Harbor Health Care ETF?

El precio más bajo de Harbor Health Care ETF (MEDI) para el año ha sido 21.86. La comparación con los actuales 29.95 y 21.86 - 30.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MEDI en detalle en el gráfico en tiempo real.

¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MEDI?

En el pasado, Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.79 y 12.72% después de las acciones corporativas.

Rango diario
29.94 30.01
Rango anual
21.86 30.80
Cierres anteriores
29.79
Open
30.01
Bid
29.95
Ask
30.25
Low
29.94
High
30.01
Volumen
4
Cambio diario
0.54%
Cambio mensual
3.10%
Cambio a 6 meses
17.77%
Cambio anual
12.72%
25 octubre, sábado