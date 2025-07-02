- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
El tipo de cambio de MEDI de hoy ha cambiado un 0.54%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 29.94, mientras que el máximo ha alcanzado 30.01.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MEDI News
- Presentación de Medistim del 3T 2025: Ganancias aumentan 25.7% mientras EBIT sube 27.1%
- Presentación del tercer trimestre 2025 de Medistim: Los ingresos aumentan un 25,7% mientras el EBIT crece un 27,1%
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Transcripción del informe de resultados: Los resultados del tercer trimestre de 2025 de Medistim muestran un fuerte crecimiento
- Transcripción de resultados de Medistim: Fuerte crecimiento en el 3T de 2025
- Earnings call transcript: Medistim’s Q3 2025 results show strong growth
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.35%
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.11%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 1.47%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.19%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.59%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.71%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.44%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 1.93%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.05%
- Poland stocks lower at close of trade; WIG30 down 0.74%
- Poland stocks higher at close of trade; WIG30 up 0.38%
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MEDI hoy?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) se evalúa hoy en 29.95. El instrumento se negocia dentro de 29.94 - 30.01; el cierre de ayer ha sido 29.79 y el volumen comercial ha alcanzado 4. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MEDI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF se evalúa actualmente en 29.95. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 12.72% y USD. Monitoree los movimientos de MEDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MEDI?
Puede comprar acciones de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) al precio actual de 29.95. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 29.95 o 30.25, mientras que 4 y -0.20% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MEDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MEDI?
Invertir en Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implica tener en cuenta el rango anual 21.86 - 30.80 y el precio actual 29.95. Muchos comparan 3.10% y 17.77% antes de colocar órdenes en 29.95 o 30.25. Estudie los cambios diarios de precios de MEDI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Harbor Health Care ETF?
El precio más alto de Harbor Health Care ETF (MEDI) en el último año ha sido 30.80. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 21.86 - 30.80, una comparación con 29.79 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Harbor Health Care ETF?
El precio más bajo de Harbor Health Care ETF (MEDI) para el año ha sido 21.86. La comparación con los actuales 29.95 y 21.86 - 30.80 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MEDI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MEDI?
En el pasado, Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 29.79 y 12.72% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 29.79
- Open
- 30.01
- Bid
- 29.95
- Ask
- 30.25
- Low
- 29.94
- High
- 30.01
- Volumen
- 4
- Cambio diario
- 0.54%
- Cambio mensual
- 3.10%
- Cambio a 6 meses
- 17.77%
- Cambio anual
- 12.72%