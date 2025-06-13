CotationsSections
Devises / MEDI
Retour à Actions

MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MEDI a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.69 et à un maximum de 29.79.

Suivez la dynamique Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MEDI Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action MEDI aujourd'hui ?

L'action Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF est cotée à 29.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.69 - 29.79, a clôturé hier à 29.84 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de MEDI présente ces mises à jour.

L'action Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF verse-t-elle des dividendes ?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF est actuellement valorisé à 29.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MEDI.

Comment acheter des actions MEDI ?

Vous pouvez acheter des actions Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF au cours actuel de 29.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.79 ou de 30.09, le 9 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MEDI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action MEDI ?

Investir dans Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.86 - 30.80 et le prix actuel 29.79. Beaucoup comparent 2.55% et 17.15% avant de passer des ordres à 29.79 ou 30.09. Consultez le graphique du cours de MEDI en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Harbor Health Care ETF ?

Le cours le plus élevé de Harbor Health Care ETF l'année dernière était 30.80. Au cours de 21.86 - 30.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Harbor Health Care ETF ?

Le cours le plus bas de Harbor Health Care ETF (MEDI) sur l'année a été 21.86. Sa comparaison avec 29.79 et 21.86 - 30.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MEDI sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action MEDI a-t-elle été divisée ?

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.84 et 12.12% après les opérations sur titres.

Range quotidien
29.69 29.79
Range Annuel
21.86 30.80
Clôture Précédente
29.84
Ouverture
29.69
Bid
29.79
Ask
30.09
Plus Bas
29.69
Plus Haut
29.79
Volume
9
Changement quotidien
-0.17%
Changement Mensuel
2.55%
Changement à 6 Mois
17.15%
Changement Annuel
12.12%
24 octobre, vendredi
12:30
USD
CPI m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
0.4%
12:30
USD
IPC de base m/m
Act
0.2%
Fcst
Prev
0.3%
12:30
USD
IPC a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
IPC de base a/a
Act
3.0%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI de base n.s.a. m/m
Act
0.3%
Fcst
Prev
12:30
USD
CPI
Act
324.368
Fcst
Prev
323.364
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs
Act
Fcst
0.694 M
Prev
0.800 M
14:00
USD
Ventes de Logements Neufs m/m
Act
Fcst
-1.0%
Prev
20.5%
14:00
USD
Sentiment des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
55.0
Prev
55.0
14:00
USD
prévisions des consommateurs du Michigan
Act
Fcst
51.2
Prev
51.2
14:00
USD
prévisions d’inflation au Michigan
Act
Fcst
4.6%
Prev
4.6%
14:00
USD
prévisions d’inflation sur 5 ans au Michigan
Act
Fcst
3.7%
Prev
3.7%
17:00
USD
Baker Hughes Nombre de plates-formes pétrolières américaines
Act
Fcst
Prev
418
17:00
USD
Baker Hughes Nombre total de plates-formes aux États-Unis
Act
Fcst
Prev
548
19:30
USD
Positions nettes non commerciales de CFTC Gold
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
Positions nettes non commerciales du pétrole brut CFTC
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC S&amp;P 500 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100 Positions nettes non commerciales
Act
Fcst
Prev