MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF
Le taux de change de MEDI a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 29.69 et à un maximum de 29.79.
Suivez la dynamique Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
MEDI Nouvelles
- Présentation du T3 2025 de Medistim : Le chiffre d’affaires bondit de 25,7% tandis que l’EBIT grimpe de 27,1%
- Medistim Q3 2025 presentation: Revenue surges 25.7% as EBIT climbs 27.1%
- Transcription de l’alerte résultats : Les résultats du T3 2025 de Medistim montrent une forte croissance
- Earnings call transcript: Medistim’s Q3 2025 results show strong growth
- Harbor Health Care ETF Q2 2025 Commentary (NYSEARCA:MEDI)
- Time to Buy UnitedHealth-Heavy ETFs?
- Earnings call transcript: Medistim Q2 2025 sees stock surge 14% on strong growth
- Medistim Q2 2025 presentation: Revenue up 16.7%, EBIT surges 31.2%
- Invest Like Warren Buffett With These ETFs
- UnitedHealth Stock (UNH) Tumbles 50% YTD; Here’s How to Buy the Dip Without the Risk - TipRanks.com
- ETFs in Focus on Eli Lilly's Solid Q2 Earnings, Weak Obesity Data
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MEDI aujourd'hui ?
L'action Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF est cotée à 29.79 aujourd'hui. Elle se négocie dans 29.69 - 29.79, a clôturé hier à 29.84 et son volume d'échange a atteint 9. Le graphique en temps réel du cours de MEDI présente ces mises à jour.
L'action Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF verse-t-elle des dividendes ?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF est actuellement valorisé à 29.79. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 12.12% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MEDI.
Comment acheter des actions MEDI ?
Vous pouvez acheter des actions Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF au cours actuel de 29.79. Les ordres sont généralement placés à proximité de 29.79 ou de 30.09, le 9 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MEDI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MEDI ?
Investir dans Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.86 - 30.80 et le prix actuel 29.79. Beaucoup comparent 2.55% et 17.15% avant de passer des ordres à 29.79 ou 30.09. Consultez le graphique du cours de MEDI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Harbor Health Care ETF ?
Le cours le plus élevé de Harbor Health Care ETF l'année dernière était 30.80. Au cours de 21.86 - 30.80, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 29.84 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Harbor Health Care ETF ?
Le cours le plus bas de Harbor Health Care ETF (MEDI) sur l'année a été 21.86. Sa comparaison avec 29.79 et 21.86 - 30.80 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MEDI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MEDI a-t-elle été divisée ?
Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 29.84 et 12.12% après les opérations sur titres.
