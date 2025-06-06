CotaçõesSeções
Moedas / MEDI
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do MEDI para hoje mudou para -0.17%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 29.69 e o mais alto foi 29.79.

Veja a dinâmica do par de moedas Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

MEDI Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de MEDI hoje?

Hoje Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) está avaliado em 29.79. O instrumento é negociado dentro de 29.69 - 29.79, o fechamento de ontem foi 29.84, e o volume de negociação atingiu 9. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MEDI em tempo real.

As ações de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF pagam dividendos?

Atualmente Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF está avaliado em 29.79. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 12.12% e USD. Monitore os movimentos de MEDI no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de MEDI?

Você pode comprar ações de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF (MEDI) pelo preço atual 29.79. Ordens geralmente são executadas perto de 29.79 ou 30.09, enquanto 9 e 0.34% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MEDI no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de MEDI?

Investir em Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF envolve considerar a faixa anual 21.86 - 30.80 e o preço atual 29.79. Muitos comparam 2.55% e 17.15% antes de enviar ordens em 29.79 ou 30.09. Estude as mudanças diárias de preço de MEDI no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Harbor Health Care ETF?

O maior preço de Harbor Health Care ETF (MEDI) no último ano foi 30.80. As ações oscilaram bastante dentro de 21.86 - 30.80, e a comparação com 29.84 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Harbor Health Care ETF?

O menor preço de Harbor Health Care ETF (MEDI) no ano foi 21.86. A comparação com o preço atual 29.79 e 21.86 - 30.80 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MEDI em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de MEDI?

No passado Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 29.84 e 12.12% após os eventos corporativos.

Faixa diária
29.69 29.79
Faixa anual
21.86 30.80
Fechamento anterior
29.84
Open
29.69
Bid
29.79
Ask
30.09
Low
29.69
High
29.79
Volume
9
Mudança diária
-0.17%
Mudança mensal
2.55%
Mudança de 6 meses
17.15%
Mudança anual
12.12%
