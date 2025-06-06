报价部分
MEDI: Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF

29.79 USD 0.05 (0.17%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日MEDI汇率已更改-0.17%。当日，交易品种以低点29.69和高点29.79进行交易。

关注Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

MEDI新闻

常见问题解答

MEDI股票今天的价格是多少？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF股票今天的定价为29.79。它在29.69 - 29.79范围内交易，昨天的收盘价为29.84，交易量达到9。MEDI的实时价格图表显示了这些更新。

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF股票是否支付股息？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF目前的价值为29.79。股息政策取决于公司，而投资者也会关注12.12%和USD。实时查看图表以跟踪MEDI走势。

如何购买MEDI股票？

您可以以29.79的当前价格购买Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF股票。订单通常设置在29.79或30.09附近，而9和0.34%显示市场活动。立即关注MEDI的实时图表更新。

如何投资MEDI股票？

投资Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF需要考虑年度范围21.86 - 30.80和当前价格29.79。许多人在以29.79或30.09下订单之前，会比较2.55%和。实时查看MEDI价格图表，了解每日变化。

Harbor Health Care ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Harbor Health Care ETF的最高价格是30.80。在21.86 - 30.80内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF的绩效。

Harbor Health Care ETF股票的最低价格是多少？

Harbor Health Care ETF（MEDI）的最低价格为21.86。将其与当前的29.79和21.86 - 30.80进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MEDI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

MEDI股票是什么时候拆分的？

Harbor ETF Trust Harbor Health Care ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、29.84和12.12%中可见。

日范围
29.69 29.79
年范围
21.86 30.80
前一天收盘价
29.84
开盘价
29.69
卖价
29.79
买价
30.09
最低价
29.69
最高价
29.79
交易量
9
日变化
-0.17%
月变化
2.55%
6个月变化
17.15%
年变化
12.12%
