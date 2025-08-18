Dövizler / MDGL
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
439.93 USD 0.82 (0.19%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MDGL fiyatı bugün -0.19% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 435.40 ve Yüksek fiyatı olarak 447.56 aralığında işlem gördü.
Madrigal Pharmaceuticals Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDGL haberleri
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Canaccord, MASH ilacı görünümü nedeniyle Madrigal Pharmaceuticals hedef fiyatını yükseltti
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised by Canaccord on MASH drug outlook
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
- Biyoteknoloji’nin nükleer kışı henüz bitmedi—Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Madrigal Pharma CEO Sibold sells $3.24 million in stock
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 443.86 USD
- Madrigal stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright with $500 target
- Novo Nordisk Eyes New Arena Amid Weight-Loss Market Pressure
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Gyre Therapeutics Gains Attention As Under-The-Radar Liver Fibrosis Drug Maker - Gyre Therapeutics (NASDAQ:GYRE)
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 423.4 USD
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $554 from $390 at TD Cowen
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Madrigal Pharmaceuticals stock neutral at Cantor as IP expert weighs in on dosing patent
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Madrigal Pharmaceuticals stock rises as EU approves MASH treatment
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $485 by Citizens JMP
- Madrigal’s MASH treatment Rezdiffra receives EU approval
- Madrigal Pharmaceuticals’ general counsel sells $479,626 in stock
- Novo Nordisk: Negative Streak Finally Ended (NYSE:NVO)
- Madrigal Pharmaceuticals stock reaches all-time high at 378.0 USD
- Novo Nordisk Pops On A New Wegovy Approval, Dragging Hard On Madrigal Pharma
Günlük aralık
435.40 447.56
Yıllık aralık
200.80 457.16
- Önceki kapanış
- 440.75
- Açılış
- 442.06
- Satış
- 439.93
- Alış
- 440.23
- Düşük
- 435.40
- Yüksek
- 447.56
- Hacim
- 571
- Günlük değişim
- -0.19%
- Aylık değişim
- 1.08%
- 6 aylık değişim
- 35.11%
- Yıllık değişim
- 108.45%
21 Eylül, Pazar