Valute / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
439.93 USD 0.82 (0.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MDGL ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 435.40 e ad un massimo di 447.56.
Segui le dinamiche di Madrigal Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
435.40 447.56
Intervallo Annuale
200.80 457.16
- Chiusura Precedente
- 440.75
- Apertura
- 442.06
- Bid
- 439.93
- Ask
- 440.23
- Minimo
- 435.40
- Massimo
- 447.56
- Volume
- 571
- Variazione giornaliera
- -0.19%
- Variazione Mensile
- 1.08%
- Variazione Semestrale
- 35.11%
- Variazione Annuale
- 108.45%
20 settembre, sabato