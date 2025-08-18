QuotazioniSezioni
Valute / MDGL
Tornare a Azioni

MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc

439.93 USD 0.82 (0.19%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MDGL ha avuto una variazione del -0.19% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 435.40 e ad un massimo di 447.56.

Segui le dinamiche di Madrigal Pharmaceuticals Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDGL News

Intervallo Giornaliero
435.40 447.56
Intervallo Annuale
200.80 457.16
Chiusura Precedente
440.75
Apertura
442.06
Bid
439.93
Ask
440.23
Minimo
435.40
Massimo
447.56
Volume
571
Variazione giornaliera
-0.19%
Variazione Mensile
1.08%
Variazione Semestrale
35.11%
Variazione Annuale
108.45%
20 settembre, sabato