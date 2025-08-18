通貨 / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
440.75 USD 23.32 (5.59%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MDGLの今日の為替レートは、5.59%変化しました。日中、通貨は1あたり422.07の安値と444.27の高値で取引されました。
Madrigal Pharmaceuticals Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
422.07 444.27
1年のレンジ
200.80 457.16
- 以前の終値
- 417.43
- 始値
- 422.07
- 買値
- 440.75
- 買値
- 441.05
- 安値
- 422.07
- 高値
- 444.27
- 出来高
- 818
- 1日の変化
- 5.59%
- 1ヶ月の変化
- 1.26%
- 6ヶ月の変化
- 35.36%
- 1年の変化
- 108.84%
