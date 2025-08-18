KurseKategorien
Währungen / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc

440.75 USD 23.32 (5.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von MDGL hat sich für heute um 5.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 422.07 bis zu einem Hoch von 444.27 gehandelt.

Verfolgen Sie die Madrigal Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
422.07 444.27
Jahresspanne
200.80 457.16
Vorheriger Schlusskurs
417.43
Eröffnung
422.07
Bid
440.75
Ask
441.05
Tief
422.07
Hoch
444.27
Volumen
818
Tagesänderung
5.59%
Monatsänderung
1.26%
6-Monatsänderung
35.36%
Jahresänderung
108.84%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K