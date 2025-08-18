Währungen / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
440.75 USD 23.32 (5.59%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MDGL hat sich für heute um 5.59% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 422.07 bis zu einem Hoch von 444.27 gehandelt.
Verfolgen Sie die Madrigal Pharmaceuticals Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
422.07 444.27
Jahresspanne
200.80 457.16
- Vorheriger Schlusskurs
- 417.43
- Eröffnung
- 422.07
- Bid
- 440.75
- Ask
- 441.05
- Tief
- 422.07
- Hoch
- 444.27
- Volumen
- 818
- Tagesänderung
- 5.59%
- Monatsänderung
- 1.26%
- 6-Monatsänderung
- 35.36%
- Jahresänderung
- 108.84%
