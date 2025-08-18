Moedas / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
427.05 USD 9.62 (2.30%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MDGL para hoje mudou para 2.30%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 422.07 e o mais alto foi 427.05.
Veja a dinâmica do par de moedas Madrigal Pharmaceuticals Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MDGL Notícias
Faixa diária
422.07 427.05
Faixa anual
200.80 457.16
- Fechamento anterior
- 417.43
- Open
- 422.07
- Bid
- 427.05
- Ask
- 427.35
- Low
- 422.07
- High
- 427.05
- Volume
- 10
- Mudança diária
- 2.30%
- Mudança mensal
- -1.88%
- Mudança de 6 meses
- 31.15%
- Mudança anual
- 102.35%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh