MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc

427.05 USD 1.45 (0.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс MDGL за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 422.91, а максимальная — 428.28.

Следите за динамикой Madrigal Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Новости MDGL

Дневной диапазон
422.91 428.28
Годовой диапазон
200.80 457.16
Предыдущее закрытие
425.60
Open
425.41
Bid
427.05
Ask
427.35
Low
422.91
High
428.28
Объем
396
Дневное изменение
0.34%
Месячное изменение
-1.88%
6-месячное изменение
31.15%
Годовое изменение
102.35%
