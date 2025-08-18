Валюты / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
427.05 USD 1.45 (0.34%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MDGL за сегодня изменился на 0.34%. При этом минимальная цена на торгах достигала 422.91, а максимальная — 428.28.
Следите за динамикой Madrigal Pharmaceuticals Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости MDGL
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Canaccord повышает целевую цену акций Madrigal Pharmaceuticals на фоне перспектив препарата от MASH
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised by Canaccord on MASH drug outlook
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
- Ядерная зима в биотехе еще не закончилась — Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Madrigal Pharma CEO Sibold sells $3.24 million in stock
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 443.86 USD
- Madrigal stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright with $500 target
- Novo Nordisk Eyes New Arena Amid Weight-Loss Market Pressure
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Gyre Therapeutics Gains Attention As Under-The-Radar Liver Fibrosis Drug Maker - Gyre Therapeutics (NASDAQ:GYRE)
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 423.4 USD
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $554 from $390 at TD Cowen
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Madrigal Pharmaceuticals stock neutral at Cantor as IP expert weighs in on dosing patent
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Madrigal Pharmaceuticals stock rises as EU approves MASH treatment
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $485 by Citizens JMP
- Madrigal’s MASH treatment Rezdiffra receives EU approval
- Madrigal Pharmaceuticals’ general counsel sells $479,626 in stock
- Novo Nordisk: Negative Streak Finally Ended (NYSE:NVO)
- Madrigal Pharmaceuticals stock reaches all-time high at 378.0 USD
- Novo Nordisk Pops On A New Wegovy Approval, Dragging Hard On Madrigal Pharma
Дневной диапазон
422.91 428.28
Годовой диапазон
200.80 457.16
- Предыдущее закрытие
- 425.60
- Open
- 425.41
- Bid
- 427.05
- Ask
- 427.35
- Low
- 422.91
- High
- 428.28
- Объем
- 396
- Дневное изменение
- 0.34%
- Месячное изменение
- -1.88%
- 6-месячное изменение
- 31.15%
- Годовое изменение
- 102.35%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.