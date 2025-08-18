통화 / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
439.93 USD 0.82 (0.19%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
MDGL 환율이 오늘 -0.19%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 435.40이고 고가는 447.56이었습니다.
Madrigal Pharmaceuticals Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
MDGL News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Madrigal Pharmaceuticals 목표가, Canaccord, MASH 치료제 전망에 상향
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised by Canaccord on MASH drug outlook
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
- 바이오테크 ’핵겨울’ 아직 끝나지 않았다—울프
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- Madrigal Pharma CEO Sibold sells $3.24 million in stock
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 443.86 USD
- Madrigal stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright with $500 target
- Novo Nordisk Eyes New Arena Amid Weight-Loss Market Pressure
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Gyre Therapeutics Gains Attention As Under-The-Radar Liver Fibrosis Drug Maker - Gyre Therapeutics (NASDAQ:GYRE)
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 423.4 USD
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $554 from $390 at TD Cowen
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Madrigal Pharmaceuticals stock neutral at Cantor as IP expert weighs in on dosing patent
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Madrigal Pharmaceuticals stock rises as EU approves MASH treatment
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $485 by Citizens JMP
- Madrigal’s MASH treatment Rezdiffra receives EU approval
- Madrigal Pharmaceuticals’ general counsel sells $479,626 in stock
- Novo Nordisk: Negative Streak Finally Ended (NYSE:NVO)
- Madrigal Pharmaceuticals stock reaches all-time high at 378.0 USD
- Novo Nordisk Pops On A New Wegovy Approval, Dragging Hard On Madrigal Pharma
일일 변동 비율
435.40 447.56
년간 변동
200.80 457.16
- 이전 종가
- 440.75
- 시가
- 442.06
- Bid
- 439.93
- Ask
- 440.23
- 저가
- 435.40
- 고가
- 447.56
- 볼륨
- 571
- 일일 변동
- -0.19%
- 월 변동
- 1.08%
- 6개월 변동
- 35.11%
- 년간 변동율
- 108.45%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K