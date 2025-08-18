CotationsSections
Devises / MDGL
Retour à Actions

MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc

439.93 USD 0.82 (0.19%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de MDGL a changé de -0.19% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 435.40 et à un maximum de 447.56.

Suivez la dynamique Madrigal Pharmaceuticals Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MDGL Nouvelles

Range quotidien
435.40 447.56
Range Annuel
200.80 457.16
Clôture Précédente
440.75
Ouverture
442.06
Bid
439.93
Ask
440.23
Plus Bas
435.40
Plus Haut
447.56
Volume
571
Changement quotidien
-0.19%
Changement Mensuel
1.08%
Changement à 6 Mois
35.11%
Changement Annuel
108.45%
20 septembre, samedi