MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
417.43 USD 9.62 (2.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MDGL de hoy ha cambiado un -2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 415.53, mientras que el máximo ha alcanzado 431.49.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Madrigal Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MDGL News
- Tracking Baker Brothers Portfolio – Q2 2025 Update
- Canaccord eleva el precio objetivo de Madrigal Pharmaceuticals por las perspectivas del fármaco para MASH
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised by Canaccord on MASH drug outlook
- General Motors To Rally More Than 24%? Here Are 10 Top Analyst Forecasts For Friday - Adobe (NASDAQ:ADBE), C3.ai (NYSE:AI)
- El invierno nuclear de la biotecnología aún no ha terminado, según Wolfe
- Biotech’s nuclear winter not over yet—Wolfe
- El director ejecutivo de Madrigal Pharma, Sibold, vende acciones por 3,24 millones de dólares
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 443.86 USD
- Madrigal stock rating initiated at Buy by H.C. Wainwright with $500 target
- Novo Nordisk Eyes New Arena Amid Weight-Loss Market Pressure
- Piper Sandler initiates Inventiva stock with Overweight rating on MASH potential
- Gyre Therapeutics Gains Attention As Under-The-Radar Liver Fibrosis Drug Maker - Gyre Therapeutics (NASDAQ:GYRE)
- Madrigal Pharmaceuticals stock hits all-time high at 423.4 USD
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $554 from $390 at TD Cowen
- Dow Jones Hits Record High On Dovish Powell After AI Worries, Walmart Woes: Weekly Review
- Madrigal Pharmaceuticals stock neutral at Cantor as IP expert weighs in on dosing patent
- Madrigal Gets Conditional Nod for MASH Drug Rezdiffra in EU
- Madrigal Pharmaceuticals stock rises as EU approves MASH treatment
- Madrigal Pharmaceuticals stock price target raised to $485 by Citizens JMP
- Madrigal’s MASH treatment Rezdiffra receives EU approval
- Madrigal Pharmaceuticals’ general counsel sells $479,626 in stock
Rango diario
415.53 431.49
Rango anual
200.80 457.16
- Cierres anteriores
- 427.05
- Open
- 426.65
- Bid
- 417.43
- Ask
- 417.73
- Low
- 415.53
- High
- 431.49
- Volumen
- 507
- Cambio diario
- -2.25%
- Cambio mensual
- -4.09%
- Cambio a 6 meses
- 28.20%
- Cambio anual
- 97.79%
