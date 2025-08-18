CotizacionesSecciones
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc

417.43 USD 9.62 (2.25%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de MDGL de hoy ha cambiado un -2.25%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 415.53, mientras que el máximo ha alcanzado 431.49.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Madrigal Pharmaceuticals Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
415.53 431.49
Rango anual
200.80 457.16
Cierres anteriores
427.05
Open
426.65
Bid
417.43
Ask
417.73
Low
415.53
High
431.49
Volumen
507
Cambio diario
-2.25%
Cambio mensual
-4.09%
Cambio a 6 meses
28.20%
Cambio anual
97.79%
