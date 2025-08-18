货币 / MDGL
MDGL: Madrigal Pharmaceuticals Inc
427.05 USD 1.45 (0.34%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MDGL汇率已更改0.34%。当日，交易品种以低点422.91和高点428.28进行交易。
关注Madrigal Pharmaceuticals Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MDGL新闻
日范围
422.91 428.28
年范围
200.80 457.16
- 前一天收盘价
- 425.60
- 开盘价
- 425.41
- 卖价
- 427.05
- 买价
- 427.35
- 最低价
- 422.91
- 最高价
- 428.28
- 交易量
- 396
- 日变化
- 0.34%
- 月变化
- -1.88%
- 6个月变化
- 31.15%
- 年变化
- 102.35%
