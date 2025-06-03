Dövizler / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.92 USD 0.02 (1.05%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
MCHX fiyatı bugün 1.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.84 ve Yüksek fiyatı olarak 1.96 aralığında işlem gördü.
Marchex Inc - Class B hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHX haberleri
- Marchex CEO’su görevden ayrılıyor, şirket liderlik yapısını yeniden düzenliyor
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- The Trade Desk (TTD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Shopify (SHOP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Günlük aralık
1.84 1.96
Yıllık aralık
1.26 2.40
- Önceki kapanış
- 1.90
- Açılış
- 1.90
- Satış
- 1.92
- Alış
- 2.22
- Düşük
- 1.84
- Yüksek
- 1.96
- Hacim
- 131
- Günlük değişim
- 1.05%
- Aylık değişim
- -3.03%
- 6 aylık değişim
- 17.07%
- Yıllık değişim
- 3.78%
21 Eylül, Pazar