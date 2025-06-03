货币 / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.92 USD 0.02 (1.03%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日MCHX汇率已更改-1.03%。当日，交易品种以低点1.82和高点1.95进行交易。
关注Marchex Inc - Class B动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
MCHX新闻
- Marchex宣布CEO离职，领导层重组
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
日范围
1.82 1.95
年范围
1.26 2.40
- 前一天收盘价
- 1.94
- 开盘价
- 1.91
- 卖价
- 1.92
- 买价
- 2.22
- 最低价
- 1.82
- 最高价
- 1.95
- 交易量
- 58
- 日变化
- -1.03%
- 月变化
- -3.03%
- 6个月变化
- 17.07%
- 年变化
- 3.78%
18 九月, 星期四
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 3.7
- 前值
- -0.3
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 7.6
- 前值
- 5.9
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 282 K
- 前值
- 263 K
12:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 1.935 M
- 前值
- 1.939 M
14:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- -0.2%
- 前值
- -0.1%
17:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 1.985%
20:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- $123.1 B
- 前值
- $150.8 B