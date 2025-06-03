Divisas / MCHX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.92 USD 0.02 (1.03%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de MCHX de hoy ha cambiado un -1.03%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.82, mientras que el máximo ha alcanzado 1.95.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Marchex Inc - Class B. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHX News
- Marchex anuncia la salida del director ejecutivo y reestructuración de liderazgo
- Marchex anuncia salida del CEO y reestructuración de liderazgo
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- The Trade Desk (TTD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Shopify (SHOP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Rango diario
1.82 1.95
Rango anual
1.26 2.40
- Cierres anteriores
- 1.94
- Open
- 1.91
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Low
- 1.82
- High
- 1.95
- Volumen
- 58
- Cambio diario
- -1.03%
- Cambio mensual
- -3.03%
- Cambio a 6 meses
- 17.07%
- Cambio anual
- 3.78%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B