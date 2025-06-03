QuotazioniSezioni
Valute / MCHX
Tornare a Azioni

MCHX: Marchex Inc - Class B

1.92 USD 0.02 (1.05%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio MCHX ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 1.96.

Segui le dinamiche di Marchex Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHX News

Intervallo Giornaliero
1.84 1.96
Intervallo Annuale
1.26 2.40
Chiusura Precedente
1.90
Apertura
1.90
Bid
1.92
Ask
2.22
Minimo
1.84
Massimo
1.96
Volume
131
Variazione giornaliera
1.05%
Variazione Mensile
-3.03%
Variazione Semestrale
17.07%
Variazione Annuale
3.78%
21 settembre, domenica