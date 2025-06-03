Valute / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.92 USD 0.02 (1.05%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio MCHX ha avuto una variazione del 1.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.84 e ad un massimo di 1.96.
Segui le dinamiche di Marchex Inc - Class B. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.84 1.96
Intervallo Annuale
1.26 2.40
- Chiusura Precedente
- 1.90
- Apertura
- 1.90
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Minimo
- 1.84
- Massimo
- 1.96
- Volume
- 131
- Variazione giornaliera
- 1.05%
- Variazione Mensile
- -3.03%
- Variazione Semestrale
- 17.07%
- Variazione Annuale
- 3.78%
21 settembre, domenica