MCHX: Marchex Inc - Class B
1.92 USD 0.02 (1.05%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de MCHX a changé de 1.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.84 et à un maximum de 1.96.
Suivez la dynamique Marchex Inc - Class B. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHX Nouvelles
- Marchex annonce le départ de son PDG et une restructuration de sa direction
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Range quotidien
1.84 1.96
Range Annuel
1.26 2.40
- Clôture Précédente
- 1.90
- Ouverture
- 1.90
- Bid
- 1.92
- Ask
- 2.22
- Plus Bas
- 1.84
- Plus Haut
- 1.96
- Volume
- 131
- Changement quotidien
- 1.05%
- Changement Mensuel
- -3.03%
- Changement à 6 Mois
- 17.07%
- Changement Annuel
- 3.78%
20 septembre, samedi