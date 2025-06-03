Moedas / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.90 USD 0.02 (1.04%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do MCHX para hoje mudou para -1.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.90 e o mais alto foi 1.97.
Veja a dinâmica do par de moedas Marchex Inc - Class B. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
MCHX Notícias
Marchex anuncia saída do CEO e reestruturação de liderança
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
The Trade Desk (TTD) Lags Q2 Earnings Estimates
Shopify (SHOP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
Marchex to Attend Northland Growth Conference
Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Faixa diária
1.90 1.97
Faixa anual
1.26 2.40
- Fechamento anterior
- 1.92
- Open
- 1.90
- Bid
- 1.90
- Ask
- 2.20
- Low
- 1.90
- High
- 1.97
- Volume
- 53
- Mudança diária
- -1.04%
- Mudança mensal
- -4.04%
- Mudança de 6 meses
- 15.85%
- Mudança anual
- 2.70%
