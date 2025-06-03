クォートセクション
通貨 / MCHX
株に戻る

MCHX: Marchex Inc - Class B

1.90 USD 0.02 (1.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

MCHXの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と1.97の高値で取引されました。

Marchex Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

MCHX News

1日のレンジ
1.90 1.97
1年のレンジ
1.26 2.40
以前の終値
1.92
始値
1.90
買値
1.90
買値
2.20
安値
1.90
高値
1.97
出来高
53
1日の変化
-1.04%
1ヶ月の変化
-4.04%
6ヶ月の変化
15.85%
1年の変化
2.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K