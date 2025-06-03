通貨 / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.90 USD 0.02 (1.04%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
MCHXの今日の為替レートは、-1.04%変化しました。日中、通貨は1あたり1.90の安値と1.97の高値で取引されました。
Marchex Inc - Class Bダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
1.90 1.97
1年のレンジ
1.26 2.40
- 以前の終値
- 1.92
- 始値
- 1.90
- 買値
- 1.90
- 買値
- 2.20
- 安値
- 1.90
- 高値
- 1.97
- 出来高
- 53
- 1日の変化
- -1.04%
- 1ヶ月の変化
- -4.04%
- 6ヶ月の変化
- 15.85%
- 1年の変化
- 2.70%
