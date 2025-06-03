Валюты / MCHX
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.94 USD 0.01 (0.51%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс MCHX за сегодня изменился на -0.51%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.89, а максимальная — 1.98.
Следите за динамикой Marchex Inc - Class B. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости MCHX
- Marchex объявляет об уходе генерального директора и реструктуризации руководства
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Дневной диапазон
1.89 1.98
Годовой диапазон
1.26 2.40
- Предыдущее закрытие
- 1.95
- Open
- 1.95
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Low
- 1.89
- High
- 1.98
- Объем
- 93
- Дневное изменение
- -0.51%
- Месячное изменение
- -2.02%
- 6-месячное изменение
- 18.29%
- Годовое изменение
- 4.86%
