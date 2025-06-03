Währungen / MCHX
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
MCHX: Marchex Inc - Class B
1.94 USD 0.04 (2.11%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von MCHX hat sich für heute um 2.11% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.84 bis zu einem Hoch von 1.94 gehandelt.
Verfolgen Sie die Marchex Inc - Class B-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
MCHX News
- Führungswechsel bei Marchex: CEO tritt zurück, Management wird neu aufgestellt
- Marchex announces CEO exit, leadership restructuring
- Marchex Posts Profit in Fiscal Q2
- Marchex, Inc. (MCHX) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Marchex Q2 2025 earnings miss, stock stable
- Marchex (MCHX) Surpasses Q2 Earnings Estimates
- Marchex earnings beat by $0.03, revenue fell short of estimates
- The Trade Desk (TTD) Lags Q2 Earnings Estimates
- Shopify (SHOP) Q2 Earnings and Revenues Surpass Estimates
- Marchex to Attend Northland Growth Conference
- Marchex ® Marketing Edge Brings AI-Powered Marketing Optimization to Microsoft Azure Marketplace and AppSource
- Marchex Announces Expanded Partnership with FordDirect to Provide AI-Powered Engage for Sales and Service Solutions to approximately 3,000 Ford Dealers and Lincoln Retailers
Tagesspanne
1.84 1.94
Jahresspanne
1.26 2.40
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.90
- Eröffnung
- 1.90
- Bid
- 1.94
- Ask
- 2.24
- Tief
- 1.84
- Hoch
- 1.94
- Volumen
- 63
- Tagesänderung
- 2.11%
- Monatsänderung
- -2.02%
- 6-Monatsänderung
- 18.29%
- Jahresänderung
- 4.86%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K