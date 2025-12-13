MBAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Check-Cap Ltd hisse senedi 1.7200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.7200 - 1.8550 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.8100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 102 değerine ulaştı. MBAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Check-Cap Ltd hisse senedi temettü ödüyor mu? Check-Cap Ltd hisse senedi şu anda 1.7200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.99% ve USD değerlerini izler. MBAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

MBAI hisse senedi nasıl alınır? Check-Cap Ltd hisselerini şu anki 1.7200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.7200 ve Ask 1.7230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 102 ve günlük değişim oranı -3.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MBAI fiyat hareketlerini takip edin.

MBAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Check-Cap Ltd hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.6000 - 1.9600 ve mevcut fiyatı 1.7200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.7200 veya Ask 1.7230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.61% ve 6 aylık değişim oranı 2.99% değerlerini karşılaştırır. MBAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Check-Cap Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Check-Cap Ltd hisse senedi yıllık olarak 1.9600 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.6000 - 1.9600). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.8100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Check-Cap Ltd performansını takip edin.

Check-Cap Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Check-Cap Ltd (MBAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.6000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.7200 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.6000 - 1.9600 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MBAI fiyat hareketlerini izleyin.