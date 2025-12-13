- Genel bakış
MBAI: Check-Cap Ltd
MBAI fiyatı bugün -4.97% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 1.7200 ve Yüksek fiyatı olarak 1.8550 aralığında işlem gördü.
Check-Cap Ltd hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
Sıkça sorulan sorular
MBAI hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Check-Cap Ltd hisse senedi 1.7200 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 1.7200 - 1.8550 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 1.8100 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 102 değerine ulaştı. MBAI canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Check-Cap Ltd hisse senedi temettü ödüyor mu?
Check-Cap Ltd hisse senedi şu anda 1.7200 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı 2.99% ve USD değerlerini izler. MBAI hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
MBAI hisse senedi nasıl alınır?
Check-Cap Ltd hisselerini şu anki 1.7200 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 1.7200 ve Ask 1.7230 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 102 ve günlük değişim oranı -3.10% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte MBAI fiyat hareketlerini takip edin.
MBAI hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Check-Cap Ltd hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 1.6000 - 1.9600 ve mevcut fiyatı 1.7200 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 1.7200 veya Ask 1.7230 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 3.61% ve 6 aylık değişim oranı 2.99% değerlerini karşılaştırır. MBAI fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Check-Cap Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Check-Cap Ltd hisse senedi yıllık olarak 1.9600 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 1.6000 - 1.9600). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 1.8100 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Check-Cap Ltd performansını takip edin.
Check-Cap Ltd hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Check-Cap Ltd (MBAI) hisse senedi yıllık olarak en düşük 1.6000 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 1.7200 ve hareket ettiği yıllık aralık 1.6000 - 1.9600 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki MBAI fiyat hareketlerini izleyin.
MBAI hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Check-Cap Ltd geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 1.8100 ve yıllık değişim oranı 2.99% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 1.8100
- Açılış
- 1.7750
- Satış
- 1.7200
- Alış
- 1.7230
- Düşük
- 1.7200
- Yüksek
- 1.8550
- Hacim
- 102
- Günlük değişim
- -4.97%
- Aylık değişim
- 3.61%
- 6 aylık değişim
- 2.99%
- Yıllık değişim
- 2.99%