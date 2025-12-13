- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
MBAI: Check-Cap Ltd
A taxa do MBAI para hoje mudou para -4.97%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 1.7200 e o mais alto foi 1.8550.
Veja a dinâmica do par de moedas Check-Cap Ltd. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de MBAI hoje?
Hoje Check-Cap Ltd (MBAI) está avaliado em 1.7200. O instrumento é negociado dentro de 1.7200 - 1.8550, o fechamento de ontem foi 1.8100, e o volume de negociação atingiu 102. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de MBAI em tempo real.
As ações de Check-Cap Ltd pagam dividendos?
Atualmente Check-Cap Ltd está avaliado em 1.7200. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham 2.99% e USD. Monitore os movimentos de MBAI no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de MBAI?
Você pode comprar ações de Check-Cap Ltd (MBAI) pelo preço atual 1.7200. Ordens geralmente são executadas perto de 1.7200 ou 1.7230, enquanto 102 e -3.10% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de MBAI no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de MBAI?
Investir em Check-Cap Ltd envolve considerar a faixa anual 1.6000 - 1.9600 e o preço atual 1.7200. Muitos comparam 3.61% e 2.99% antes de enviar ordens em 1.7200 ou 1.7230. Estude as mudanças diárias de preço de MBAI no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Check-Cap Ltd?
O maior preço de Check-Cap Ltd (MBAI) no último ano foi 1.9600. As ações oscilaram bastante dentro de 1.6000 - 1.9600, e a comparação com 1.8100 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Check-Cap Ltd no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Check-Cap Ltd?
O menor preço de Check-Cap Ltd (MBAI) no ano foi 1.6000. A comparação com o preço atual 1.7200 e 1.6000 - 1.9600 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de MBAI em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de MBAI?
No passado Check-Cap Ltd passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 1.8100 e 2.99% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 1.8100
- Open
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Low
- 1.7200
- High
- 1.8550
- Volume
- 102
- Mudança diária
- -4.97%
- Mudança mensal
- 3.61%
- Mudança de 6 meses
- 2.99%
- Mudança anual
- 2.99%