MBAI: Check-Cap Ltd
今日MBAI汇率已更改-4.97%。当日，交易品种以低点1.7200和高点1.8550进行交易。
关注Check-Cap Ltd动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MBAI股票今天的价格是多少？
Check-Cap Ltd股票今天的定价为1.7200。它在1.7200 - 1.8550范围内交易，昨天的收盘价为1.8100，交易量达到102。MBAI的实时价格图表显示了这些更新。
Check-Cap Ltd股票是否支付股息？
Check-Cap Ltd目前的价值为1.7200。股息政策取决于公司，而投资者也会关注2.99%和USD。实时查看图表以跟踪MBAI走势。
如何购买MBAI股票？
您可以以1.7200的当前价格购买Check-Cap Ltd股票。订单通常设置在1.7200或1.7230附近，而102和-3.10%显示市场活动。立即关注MBAI的实时图表更新。
如何投资MBAI股票？
投资Check-Cap Ltd需要考虑年度范围1.6000 - 1.9600和当前价格1.7200。许多人在以1.7200或1.7230下订单之前，会比较3.61%和。实时查看MBAI价格图表，了解每日变化。
Check-Cap Ltd股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Check-Cap Ltd的最高价格是1.9600。在1.6000 - 1.9600内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Check-Cap Ltd的绩效。
Check-Cap Ltd股票的最低价格是多少？
Check-Cap Ltd（MBAI）的最低价格为1.6000。将其与当前的1.7200和1.6000 - 1.9600进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看MBAI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
MBAI股票是什么时候拆分的？
Check-Cap Ltd历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、1.8100和2.99%中可见。
- 前一天收盘价
- 1.8100
- 开盘价
- 1.7750
- 卖价
- 1.7200
- 买价
- 1.7230
- 最低价
- 1.7200
- 最高价
- 1.8550
- 交易量
- 102
- 日变化
- -4.97%
- 月变化
- 3.61%
- 6个月变化
- 2.99%
- 年变化
- 2.99%