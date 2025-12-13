- Panoramica
MBAI: Check-Cap Ltd
Il tasso di cambio MBAI ha avuto una variazione del -4.97% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.7200 e ad un massimo di 1.8550.
Segui le dinamiche di Check-Cap Ltd. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni MBAI oggi?
Oggi le azioni Check-Cap Ltd sono prezzate a 1.7200. Viene scambiato all'interno di 1.7200 - 1.8550, la chiusura di ieri è stata 1.8100 e il volume degli scambi ha raggiunto 102. Il grafico dei prezzi in tempo reale di MBAI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Check-Cap Ltd pagano dividendi?
Check-Cap Ltd è attualmente valutato a 1.7200. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 2.99% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di MBAI.
Come acquistare azioni MBAI?
Puoi acquistare azioni Check-Cap Ltd al prezzo attuale di 1.7200. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 1.7200 o 1.7230, mentre 102 e -3.10% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di MBAI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni MBAI?
Investire in Check-Cap Ltd implica considerare l'intervallo annuale 1.6000 - 1.9600 e il prezzo attuale 1.7200. Molti confrontano 3.61% e 2.99% prima di effettuare ordini su 1.7200 o 1.7230. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di MBAI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Check-Cap Ltd?
Il prezzo massimo di Check-Cap Ltd nell'ultimo anno è stato 1.9600. All'interno di 1.6000 - 1.9600, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 1.8100 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Check-Cap Ltd utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Check-Cap Ltd?
Il prezzo più basso di Check-Cap Ltd (MBAI) nel corso dell'anno è stato 1.6000. Confrontandolo con gli attuali 1.7200 e 1.6000 - 1.9600 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda MBAI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di MBAI?
Check-Cap Ltd ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 1.8100 e 2.99%.
- Chiusura Precedente
- 1.8100
- Apertura
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Minimo
- 1.7200
- Massimo
- 1.8550
- Volume
- 102
- Variazione giornaliera
- -4.97%
- Variazione Mensile
- 3.61%
- Variazione Semestrale
- 2.99%
- Variazione Annuale
- 2.99%