- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
MBAI: Check-Cap Ltd
El tipo de cambio de MBAI de hoy ha cambiado un -4.97%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 1.7200, mientras que el máximo ha alcanzado 1.8550.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Check-Cap Ltd. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de MBAI hoy?
Check-Cap Ltd (MBAI) se evalúa hoy en 1.7200. El instrumento se negocia dentro de 1.7200 - 1.8550; el cierre de ayer ha sido 1.8100 y el volumen comercial ha alcanzado 102. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios MBAI en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Check-Cap Ltd?
Check-Cap Ltd se evalúa actualmente en 1.7200. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean 2.99% y USD. Monitoree los movimientos de MBAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de MBAI?
Puede comprar acciones de Check-Cap Ltd (MBAI) al precio actual de 1.7200. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 1.7200 o 1.7230, mientras que 102 y -3.10% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de MBAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de MBAI?
Invertir en Check-Cap Ltd implica tener en cuenta el rango anual 1.6000 - 1.9600 y el precio actual 1.7200. Muchos comparan 3.61% y 2.99% antes de colocar órdenes en 1.7200 o 1.7230. Estudie los cambios diarios de precios de MBAI en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Check-Cap Ltd?
El precio más alto de Check-Cap Ltd (MBAI) en el último año ha sido 1.9600. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 1.6000 - 1.9600, una comparación con 1.8100 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Check-Cap Ltd en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Check-Cap Ltd?
El precio más bajo de Check-Cap Ltd (MBAI) para el año ha sido 1.6000. La comparación con los actuales 1.7200 y 1.6000 - 1.9600 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de MBAI en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de MBAI?
En el pasado, Check-Cap Ltd ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 1.8100 y 2.99% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 1.8100
- Open
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Low
- 1.7200
- High
- 1.8550
- Volumen
- 102
- Cambio diario
- -4.97%
- Cambio mensual
- 3.61%
- Cambio a 6 meses
- 2.99%
- Cambio anual
- 2.99%