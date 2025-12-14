시세섹션
MBAI: Check-Cap Ltd

1.7200 USD 0.0900 (4.97%)
부문: 다른 심볼 베이스: 미국 달러 수익 통화: 미국 달러

MBAI 환율이 오늘 -4.97%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.7200이고 고가는 1.8550이었습니다.

Check-Cap Ltd 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 MBAI 주식의 가격은?

Check-Cap Ltd 주식은 당일 1.7200에 가격이 책정되며 1.7200 - 1.8550 내에서 거래되고 어제의 종가는 1.8100 였고 거래 볼륨은 102이었습니다. MBAI의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Check-Cap Ltd 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Check-Cap Ltd은 현재 1.7200로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 2.99% 및 USD를 지켜 봅니다. MBAI의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

MBAI 주식을 매수하는 방법은?

Check-Cap Ltd의 주식을 현재 1.7200의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 1.7230 근처로 접수되며 102 및 -3.10%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 MBAI의 업데이트를 확인해 보세요.

MBAI 주식에 투자하는 방법은?

Check-Cap Ltd에 대한 투자시에는 연간 변동폭 1.6000 - 1.9600 및 현재 가격 1.7200을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 3.61% 및 2.99%를 비교합니다. MBAI 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Check-Cap Ltd 주식 최고가는?

지난해 Check-Cap Ltd의 최고가는 1.9600였습니다. 1.6000 - 1.9600 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 1.8100와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Check-Cap Ltd의 움직임을 살펴보세요.

Check-Cap Ltd 최저가는?

연중 Check-Cap Ltd (MBAI)의 최저 가격은 1.6000였습니다. 현재 1.7200 및 1.6000 - 1.9600와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. MBAI의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

MBAI 주식의 분할은 언제였는지?

Check-Cap Ltd은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 1.8100 및 2.99%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
1.7200 1.8550
년간 변동
1.6000 1.9600
이전 종가
1.8100
시가
1.7750
Bid
1.7200
Ask
1.7230
저가
1.7200
고가
1.8550
볼륨
102
일일 변동
-4.97%
월 변동
3.61%
6개월 변동
2.99%
년간 변동율
2.99%
14 12월, 일요일