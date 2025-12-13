- Обзор рынка
MBAI: Check-Cap Ltd
Курс MBAI за сегодня изменился на -4.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7200, а максимальная — 1.8550.
Следите за динамикой Check-Cap Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций MBAI сегодня?
Check-Cap Ltd (MBAI) сегодня оценивается на уровне 1.7200. Инструмент торгуется в пределах 1.7200 - 1.8550, вчерашнее закрытие составило 1.8100, а торговый объем достиг 102. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBAI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Check-Cap Ltd?
Check-Cap Ltd в настоящее время оценивается в 1.7200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения MBAI на графике в реальном времени.
Как купить акции MBAI?
Вы можете купить акции Check-Cap Ltd (MBAI) по текущей цене 1.7200. Ордера обычно размещаются около 1.7200 или 1.7230, тогда как 102 и -3.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBAI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции MBAI?
Инвестирование в Check-Cap Ltd предполагает учет годового диапазона 1.6000 - 1.9600 и текущей цены 1.7200. Многие сравнивают 3.61% и 2.99% перед размещением ордеров на 1.7200 или 1.7230. Изучайте ежедневные изменения цены MBAI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Check-Cap Ltd?
Самая высокая цена Check-Cap Ltd (MBAI) за последний год составила 1.9600. Акции заметно колебались в пределах 1.6000 - 1.9600, сравнение с 1.8100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Check-Cap Ltd на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Check-Cap Ltd?
Самая низкая цена Check-Cap Ltd (MBAI) за год составила 1.6000. Сравнение с текущими 1.7200 и 1.6000 - 1.9600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBAI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций MBAI?
В прошлом Check-Cap Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8100 и 2.99% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 1.8100
- Open
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Low
- 1.7200
- High
- 1.8550
- Объем
- 102
- Дневное изменение
- -4.97%
- Месячное изменение
- 3.61%
- 6-месячное изменение
- 2.99%
- Годовое изменение
- 2.99%