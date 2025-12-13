КотировкиРазделы
MBAI: Check-Cap Ltd

1.7200 USD 0.0900 (4.97%)
Сектор: Другие символы Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MBAI за сегодня изменился на -4.97%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.7200, а максимальная — 1.8550.

Следите за динамикой Check-Cap Ltd. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций MBAI сегодня?

Check-Cap Ltd (MBAI) сегодня оценивается на уровне 1.7200. Инструмент торгуется в пределах 1.7200 - 1.8550, вчерашнее закрытие составило 1.8100, а торговый объем достиг 102. Всю динамику можно отследить на ценовом графике MBAI в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Check-Cap Ltd?

Check-Cap Ltd в настоящее время оценивается в 1.7200. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 2.99% и USD. Отслеживайте движения MBAI на графике в реальном времени.

Как купить акции MBAI?

Вы можете купить акции Check-Cap Ltd (MBAI) по текущей цене 1.7200. Ордера обычно размещаются около 1.7200 или 1.7230, тогда как 102 и -3.10% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения MBAI на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции MBAI?

Инвестирование в Check-Cap Ltd предполагает учет годового диапазона 1.6000 - 1.9600 и текущей цены 1.7200. Многие сравнивают 3.61% и 2.99% перед размещением ордеров на 1.7200 или 1.7230. Изучайте ежедневные изменения цены MBAI на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Check-Cap Ltd?

Самая высокая цена Check-Cap Ltd (MBAI) за последний год составила 1.9600. Акции заметно колебались в пределах 1.6000 - 1.9600, сравнение с 1.8100 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Check-Cap Ltd на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Check-Cap Ltd?

Самая низкая цена Check-Cap Ltd (MBAI) за год составила 1.6000. Сравнение с текущими 1.7200 и 1.6000 - 1.9600 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения MBAI во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций MBAI?

В прошлом Check-Cap Ltd проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 1.8100 и 2.99% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
1.7200 1.8550
Годовой диапазон
1.6000 1.9600
Предыдущее закрытие
1.8100
Open
1.7750
Bid
1.7200
Ask
1.7230
Low
1.7200
High
1.8550
Объем
102
Дневное изменение
-4.97%
Месячное изменение
3.61%
6-месячное изменение
2.99%
Годовое изменение
2.99%
13 декабря, суббота