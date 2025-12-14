- Aperçu
MBAI: Check-Cap Ltd
Le taux de change de MBAI a changé de -4.97% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 1.7200 et à un maximum de 1.8550.
Suivez la dynamique Check-Cap Ltd. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action MBAI aujourd'hui ?
L'action Check-Cap Ltd est cotée à 1.7200 aujourd'hui. Elle se négocie dans 1.7200 - 1.8550, a clôturé hier à 1.8100 et son volume d'échange a atteint 102. Le graphique en temps réel du cours de MBAI présente ces mises à jour.
L'action Check-Cap Ltd verse-t-elle des dividendes ?
Check-Cap Ltd est actuellement valorisé à 1.7200. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 2.99% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de MBAI.
Comment acheter des actions MBAI ?
Vous pouvez acheter des actions Check-Cap Ltd au cours actuel de 1.7200. Les ordres sont généralement placés à proximité de 1.7200 ou de 1.7230, le 102 et le -3.10% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de MBAI sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action MBAI ?
Investir dans Check-Cap Ltd implique de prendre en compte la fourchette annuelle 1.6000 - 1.9600 et le prix actuel 1.7200. Beaucoup comparent 3.61% et 2.99% avant de passer des ordres à 1.7200 ou 1.7230. Consultez le graphique du cours de MBAI en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Check-Cap Ltd ?
Le cours le plus élevé de Check-Cap Ltd l'année dernière était 1.9600. Au cours de 1.6000 - 1.9600, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 1.8100 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Check-Cap Ltd sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Check-Cap Ltd ?
Le cours le plus bas de Check-Cap Ltd (MBAI) sur l'année a été 1.6000. Sa comparaison avec 1.7200 et 1.6000 - 1.9600 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de MBAI sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action MBAI a-t-elle été divisée ?
Check-Cap Ltd a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 1.8100 et 2.99% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 1.8100
- Ouverture
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Plus Bas
- 1.7200
- Plus Haut
- 1.8550
- Volume
- 102
- Changement quotidien
- -4.97%
- Changement Mensuel
- 3.61%
- Changement à 6 Mois
- 2.99%
- Changement Annuel
- 2.99%