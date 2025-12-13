- Übersicht
MBAI: Check-Cap Ltd
Der Wechselkurs von MBAI hat sich für heute um -4.97% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.7200 bis zu einem Hoch von 1.8550 gehandelt.
Verfolgen Sie die Check-Cap Ltd-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von MBAI heute?
Die Aktie von Check-Cap Ltd (MBAI) notiert heute bei 1.7200. Sie wird innerhalb einer Spanne von 1.7200 - 1.8550 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 1.8100 und das Handelsvolumen erreichte 102. Das Live-Chart von MBAI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie MBAI Dividenden?
Check-Cap Ltd wird derzeit mit 1.7200 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.99% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von MBAI zu verfolgen.
Wie kaufe ich MBAI-Aktien?
Sie können Aktien von Check-Cap Ltd (MBAI) zum aktuellen Kurs von 1.7200 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 1.7200 oder 1.7230 platziert, während 102 und -3.10% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von MBAI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in MBAI-Aktien?
Bei einer Investition in Check-Cap Ltd müssen die jährliche Spanne 1.6000 - 1.9600 und der aktuelle Kurs 1.7200 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 3.61% und 2.99%, bevor sie Orders zu 1.7200 oder 1.7230 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von MBAI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Check-Cap Ltd?
Der höchste Kurs von Check-Cap Ltd (MBAI) im vergangenen Jahr lag bei 1.9600. Innerhalb von 1.6000 - 1.9600 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 1.8100 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Check-Cap Ltd mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Check-Cap Ltd?
Der niedrigste Kurs von Check-Cap Ltd (MBAI) im Laufe des Jahres betrug 1.6000. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 1.7200 und der Spanne 1.6000 - 1.9600 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von MBAI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von MBAI statt?
Check-Cap Ltd hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 1.8100 und 2.99% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.8100
- Eröffnung
- 1.7750
- Bid
- 1.7200
- Ask
- 1.7230
- Tief
- 1.7200
- Hoch
- 1.8550
- Volumen
- 102
- Tagesänderung
- -4.97%
- Monatsänderung
- 3.61%
- 6-Monatsänderung
- 2.99%
- Jahresänderung
- 2.99%