通貨 / MBAI
MBAI: Check-Cap Ltd

1.7200 USD 0.0900 (4.97%)
セクター: その他の銘柄 ベース: 米ドル 利益通貨: 米ドル

MBAIの今日の為替レートは、-4.97%変化しました。日中、通貨は1あたり1.7200の安値と1.8550の高値で取引されました。

Check-Cap Ltdダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

MBAI株の現在の価格は？

Check-Cap Ltdの株価は本日1.7200です。1.7200 - 1.8550内で取引され、前日の終値は1.8100、取引量は102に達しました。MBAIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Check-Cap Ltdの株は配当を出しますか？

Check-Cap Ltdの現在の価格は1.7200です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.99%やUSDにも注目します。MBAIの動きはライブチャートで確認できます。

MBAI株を買う方法は？

Check-Cap Ltdの株は現在1.7200で購入可能です。注文は通常1.7200または1.7230付近で行われ、102や-3.10%が市場の動きを示します。MBAIの最新情報はライブチャートで確認できます。

MBAI株に投資する方法は？

Check-Cap Ltdへの投資では、年間の値幅1.6000 - 1.9600と現在の1.7200を考慮します。注文は多くの場合1.7200や1.7230で行われる前に、3.61%や2.99%と比較されます。MBAIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Check-Cap Ltdの株の最高値は？

Check-Cap Ltdの過去1年の最高値は1.9600でした。1.6000 - 1.9600内で株価は大きく変動し、1.8100と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Check-Cap Ltdのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Check-Cap Ltdの株の最低値は？

Check-Cap Ltd(MBAI)の年間最安値は1.6000でした。現在の1.7200や1.6000 - 1.9600と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。MBAIの動きはライブチャートで確認できます。

MBAIの株式分割はいつ行われましたか？

Check-Cap Ltdは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、1.8100、2.99%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
1.7200 1.8550
1年のレンジ
1.6000 1.9600
以前の終値
1.8100
始値
1.7750
買値
1.7200
買値
1.7230
安値
1.7200
高値
1.8550
出来高
102
1日の変化
-4.97%
1ヶ月の変化
3.61%
6ヶ月の変化
2.99%
1年の変化
2.99%
13 12月, 土曜日